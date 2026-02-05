MÚSICA
Debut en solitari de la lleidatana Roser Loscos, 3 anys després de Las Migas
Presenta el seu primer disc, ‘Límits i abismes’, el dia 19 a Agramunt, la seua localitat natal
La violinista i compositora d’Agramunt Roser Loscos, excomponent del popular quartet Las Migas –en el qual es va donar a conèixer en els seus inicis Sílvia Pérez Cruz–, presentarà a la seua localitat natal el proper dia 19 el seu primer treball discogràfic en solitari, Límits i abismes. Loscos va explicar a SEGRE que en aquest àlbum “explora els contrastos entre el control i el vertigen, entre la seguretat del gest i la llibertat de deixar-se portar”. Una dualitat que reflecteix el seu propi procés creatiu i vital: “Fora de la zona de confort tot és incert, i alhora preciós. És bonic veure com desmuntes l’horitzó i et reinventes dins d’aquesta nova realitat”, va afirmar l’artista. Loscos va formar part de Las Migas durant una dècada, fins al 2022, amb les quals va publicar els discos Vente conmigo (2026), Cuatro (2019) i Libres (2022), premiat amb un Latin Grammy de música flamenca d’aquell any. Ara ha fet un pas endavant amb el seu primer projecte musical en solitari. “És la primera vegada que em llanço a compondre i a crear un disc en el qual el violí és el fil conductor. A través seu, explico emocions molt personals, d’una manera nova i com no havia fet mai”, va comentar. La violinista descriu Límits i abismes com “un viatge interior”, amb peces que narren històries molt diferents entre elles i que, per això, conformen “un disc eclèctic i molt versàtil”. Entre els seus temes, en destaca un de molt especial: Respira, “la primera cançó que vaig compondre en la meua vida i la que em va ajudar a deixar-me anar, superar bloquejos i deixar-me portar”. Loscos va explicar que continuarà vinculada a altres projectes artístics. “He fet el que el cos em demanava, i ho he fet a foc lent i amb afecte, amb moltes ganes de regalar al món un trosset de mi”, va afirmar. “Després de tants anys amb Las Migas, començo una nova etapa que espero que em porti moltes alegries i em permeti mostrar aquest disc en molts llocs, però el més important per a mi és fer música amb gent que admiro i amb qui m’agrada compartir escenari i música”. El seu objectiu és senzill: “Continuar tocant, tocant i tocant, amb aquest projecte o amb altres que m’aportin i em facin vibrar. El més important és poder viure del que més m’agrada: pujar a l’escenari, gaudir i fer gaudir”. Així ho vol demostrar el dia 19 al Casal Agramuntí (19.30 h, gratuït).