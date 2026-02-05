PATRIMONI
Descobrir la Seu Vella, com mai abans no s’havia vist
Ulleres de realitat virtual per visitar el monument en totes les seues èpoques
Passejar-se per la nau central de l’antiga catedral de la Seu Vella plena de color, amb les seues pintures, escultures i espectaculars tapissos que decoraven aquest espai a l’edat mitjana; sortir al claustre per admirar, gairebé tocar, els esculpits capitells ornamentals que són a metres d’altura de l’observador o descobrir, com si fos una pel·lícula, com l’edifici es va despullar per transformar-se en una caserna militar. Tot això simplement al posar-se unes ulleres de realitat virtual per descobrir una Seu Vella com mai abans s’havia vist.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va ser ahir el primer a provar in situ el nou projecte La Seu Vella, realitat retrobada, que s’engegarà la pròxima primavera, i gaudir d’un passeig virtual pel claustre del monument. Els primers quatre dispositius especials de visió es van estrenar ahir, amb un vídeo d’uns 7 minuts en català, que pròximament també tindrà versions en castellà, francès i anglès.
L’empresa lleidatana Invelon Technologies s’ha encarregat d’impulsar aquest projecte de realitat virtual i projeccions immersives que, de moment, se centra a la nau central i el claustre de la Seu Vella, però que creixerà més endavant amb nous continguts. Com va explicar el director del Turó, Joan Baigol, “per exemple podrem contemplar episodis històrics com el Setge de Santa Cecília des del Castell del Rei, amb les tropes franceses intentant conquerir la ciutat”. Joan Folguera, cofundador d’Invelon, va destacar especialment el rigor històric del contingut visual, amb el suport d’historiadors i de la Càtedra Seu Vella de la Universitat de Lleida: “La Seu Vella té un potencial gegant en el terreny de les tecnologies immersives i de realitat virtual per viure en primera persona experiències que recreen de forma fidedigna aquells moments més transcendentals de la història del monument”.
En la presentació va participar també la portaveu de Junts a la Paeria, Violant Cervera, que va destacar que “aquesta nova tecnologia ens ajudarà a ciutadans i visitants a descobrir part de la nostra història i com era aquest edifici tan majestuós”. Larrosa va explicar que “hem avançat, des de la idea originària de crear un màping fins a aquesta nova tecnologia immersiva, que suposarà un impuls important per al monument”. “Maridem història i innovació amb talent local”, va afegir.