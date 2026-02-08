COMMEMORACIÓ
Cervera obre l’any del Mil·lenari
L’acte inaugural al Gran Teatre de la Passió congrega més de 250 persones sobre l’escenari. Una peça teatral va recrear les principals escenes dels orígens històrics de la ciutat
La capital de la Segarra va obrir ahir a la nit la commemoració del Mil·lenari amb una gala al Gran Teatre de la Passió, que es va omplir per reviure el naixement de la ciutat l’any 1026, amb Ermessenda i Guinedilda com a protagonistes. Més de 250 persones van intervenir en un espectacle retransmès per Lleida TV, que va transportar el públic al segle XI mitjançant una cuidada ambientació històrica i musical.
L’inici va anar a càrrec de l’Àliga de Cervera amb el seu ball, obra de Xesco Grau i interpretat per la Banda del Conservatori. Una peça teatral en tres actes, escrita pel dramaturg cerverí Pol Bosch, va servir de fil conductor de la vetllada. L’elenc, format per intèrprets locals, va recrear les escenes prèvies a la firma de la carta de poblament de la ciutat.
La representació va arrancar amb Guinedilda provant de convèncer els seus veïns de la necessitat de protegir-se davant de l’amenaça del califat de Còrdova. En el segon acte, la comtessa Ermessenda debatia al seu tall la conveniència d’ampliar els seus dominis fins a Cervera. El muntatge, que es va alternar amb els parlaments, va culminar amb la unió entre les dos dones després de l’entrega del permís de població.
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, va presidir l’obertura de la celebració i va definir el Mil·lenari com “una cosa importantíssima per a Cervera i per al país”. Per la seua part, l’alcalde, Jan Pomés, va animar a “posar-nos davant del mirall durant aquest any per preguntar-nos d’on venim i cap a on volem anar”.
Un altre dels moments destacats va ser l’estrena de l’himne de Cervera, titulat Quatre barres, cérvol d’or, amb música de Jordi Castellà i Rovira i lletra de Narcís Turull. Va ser interpretat per les corals locals Ginesta, Lacetània, Nova Cervera i el cor del Conservatori, acompanyats per l’Orquestra Andreví.
Els assistents van rebre l’opuscle del Mil·lenari, una breu publicació en set idiomes que divulga de forma senzilla el context històric i el significat de l’efemèride. Elaborat pels historiadors Max Turull, Pere Verdés, Ramon Martí i Xavier Ribera, detalla la geopolítica que va envoltar la firma de la carta de poblament i com va sorgir el castell de la ciutat. En els propers dies, es repartirà per totes les bústies del municipi.
La programació començarà a desplegar-se la setmana que ve
Després de l’acte inaugural, la programació del Mil·lenari de Cervera continuarà la setmana vinent amb el 150 aniversari de la Processó del Puro, acompanyada d’activitats paral·leles. L’arxiu comarcal acollirà una exposició sobre els fets del 1875 durant la tercera guerra carlina, mentre que el diumenge 15 a la tarda, després de la processó, hi haurà tres conferències sobre l’origen i l’evolució d’aquesta singular tradició local. La comissària, Anna Llort, va explicar en la inauguració que durant tot l’any hi haurà propostes com la Via Cerverina, una trobada de totes les Cerveres europees; el cicle de divulgació Mil anys, mil veus; visites guiades pel patrimoni local, i fins i tot càpsules audiovisuals sobre llegendes de la ciutat, entre d’altres.