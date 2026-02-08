LITERATURA
Homenatge a Jaume Ferran a la seua estimada ciutat natal
El fill del poeta destaca la “nostàlgia” per Cervera del seu pare
Cervera va tancar ahir els actes d’homenatge dedicats al poeta Jaume Ferran Camps (1928-2016). L’acte va comptar amb la intervenció del seu fill Jaime María Ferrán, que va llegir un text en el qual va recordar la profunda vinculació del seu pare amb la seua Cervera natal. Va explicar que “la seua infància i adolescència van ser felices, tranquil·les i caracteritzades per la pau de la Catalunya rural”. Va relatar que el seu pare es va traslladar a Barcelona per llicenciar-se en Dret, gràcies a l’esforç de l’avi, que va vendre uns terrenys per pagar els estudis dels fills. Posteriorment, als anys cinquanta, es va instal·lar a Madrid, on “hi havia més oportunitats culturals i intel·lectuals”. Cap als anys 60 va marxar als Estats Units, on va exercir com a professor universitari de llengua castellana. Segons el fill, “la nostàlgia de l’emigrant li feia ombra i el perseguia”. Gairebé cada estiu, la família tornava a Cervera, i el poeta va col·laborar durant 51 anys amb la revista local Segarra. “Era la seua manera de tornar psicològicament a la seua ciutat i d’alimentar-se del microcosmos literari de la Cervera de la seua vida”, va afegir Jaime. L’alcalde, Jan Pomés, va subratllar la importància de jornades com aquesta per “evitar que figures com Jaume Ferran caiguin en l’oblit i donar-les a conèixer a les noves generacions”.