TEATRE
Max Experience torna als escenaris per promoure la salut entre els joves de Lleida
El Teatre Municipal de l'Escorxador acollirà al febrer i al març les obres 'Sortim o què?' i 'In Love'
Els projectes Max a escena i Max in love comencen aquest febrer la seua 28a edició al Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida. Els espectacles Sortim o què? i In Love, que es representaran fins al març, tenen l'objectiu de promoure la salut i prevenir conductes de risc entre els joves de la ciutat. Els intèrprets tenen entre 15 i 18 anys, i en total uns 4.000 estudiants d'entre 15 i 16 anys participaran en la iniciativa.
L'obra Sortim o què? tracta situacions quotidianes de l'adolescència per a fer reflexionar sobre diverses temàtiques, com el consum de drogues, la pressió grupal o les relacions familiars i d'amistats. Tot plegat, sempre amb la mirada pròpia del jovent que interpreta l'espectacle.
Per altra banda, In love dona continuïtat al projecte, aquest cop focalitzant-se en els aspectes emocionals de l'adolescència. Amb l'objectiu de promoure relacions lliures i plaents, s'aborden temes com la sexualitat, l'afectivitat o els rols de gènere.
Els dos muntatges han estat creats i dirigits per professionals de l'Aula Municipal de Teatre de la ciutat, i les properes representacions tindran lloc els dies 23 i 24 de febrer. Després de veure l'obra, els joves participen en espais de reflexió als centres educatius per fomentar la reflexió.