MÚSICA
Una vintena de corals canten contra el càncer a Alguaire
El pavelló municipal d’Alguaire va acollir ahir a la tarda la quarta edició de la iniciativa Corals Contra el Càncer, que organitza l’Associació Contra el Càncer a Lleida en el marc del dia mundial que visibilitza els pacients, els seus cuidadors i la investigació sobre aquesta malaltia. La iniciativa va comptar amb la participació d’una vintena de formacions de cant coral de municipis del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i la Noguera, així com la mateixa coral de l’entitat. Els actes de commemoració de l’efemèride continuen avui (9.30) a Aitona amb marxa Mou-te Contra el Càncer.