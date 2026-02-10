MÚSICA
El festival ‘De llum i tenebres’ de Lleida, amb sis concerts
Segona edició del certamen de clàssica espiritual, del 12 al 22 de març
La segona edició del festival de música clàssica espiritual De llum i tenebres de Lleida oferirà sis concerts, entre el 12 i el 22 de març, amb la presència de figures com Juan de la Rubia, organista de la Sagrada Família; el pianista Josep Colom, un dels grans intèrprets catalans actuals d’aquest instrument; o Josep Maria Martí, intèrpret de tiorba, habitual dels principals grups especialitzats en música antiga, com les formacions dirigides per Jordi Savall.
El certamen és una proposta cultural impulsada per la Fundació Horitzons 2050. El seu president, Antoni Gelonch, va encapçalar ahir la presentació de la programació a l’església de la Sang. Aquest temple serà l’escenari principal del festival, agafant el relleu de l’església de Sant Llorenç de l’any passat.
Gelonch va estar acompanyat pel prior de la Congregació de la Sang, Eduard Segarra; el nou director artístic del festival, Pere Lluís Biosca; i el músic uruguaià establert a Lleida Rafael Bonavita, intèrpret de tiorba, que serà un dels protagonistes del concert inaugural, el 12 de març, al costat del Quartet Teixidor i la mezzosoprano Marta Infante en un programa de música sacra de Vivaldi.
El dia 15 serà el torn de Josep Colom, amb un repertori de peces de Mompou, Liszt i Bach, entre d’altres.
El dia 17, el festival es traslladarà a la Catedral de Lleida en l’únic concert gratuït d’aquesta edició, a càrrec del jove organista mallorquí Nadal Roig. El dia 18, de nou a la Sang, la guitarra barroca (Pablo Zapico) i l’orgue (Jordi Domènech) seran protagonistes al costat del baríton Ferran Albrich. El prestigiós organista Juan de la Rubia actuarà el dia 20, mentre que el dia 22, el recital de clausura es traslladarà a l’Espai Orfeó amb l’actuació de Josep Maria Martí (tiorba) i Rodney Prada (viola de gamba).
Gelonch va destacar el programa “ambiciós” d’aquesta segona edició, centrada en el temple de la Sang, “perquè hem de recuperar tots els espais patrimonials de la ciutat, i més per a un festival com aquest, dissenyat perquè ens calmem en aquest món d’immediatesa i pantalles digitals; per poder reflexionar i escoltar les nostres emocions gràcies als grans mestres del Barroc”.
Biosca va destacar que “és un festival de petit format però amb grans intèrprets”.
Entrades ja a la venda a horitzons2050.org (15 €, abonament de 3 concerts a 35 € i de 5 a 60 €).