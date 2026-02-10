CINE
‘Frontera’, un Premi Gaudí per al Pallars Sobirà
Judith Colell va rodar la pel·lícula la tardor del 2024 en pobles del Pirineu. El guardó també dona “visibilitat” al territori
Frontera, l’últim llargmetratge de Judith Colell, es va emportar diumenge a la nit el Premi Gaudí a la millor pel·lícula de l’any i l’aplaudiment, la satisfacció i la complicitat de nombrosos veïns del Pallars Sobirà, on la cineasta va rodar bona part de les escenes d’aquest film entre el setembre i l’octubre del 2024. La directora ja va explicar el desembre passat a SEGRE que “estic enamorada d’aquesta zona del Pirineu; quan vinc em dona pau i tranquil·litat”, i recordava també els estius que passava de nena a la comarca amb els seus pares.
Per això, es va sentir com a casa en un rodatge que va recórrer durant unes setmanes escenaris naturals de la Vall Ferrera, com el poble d’Àreu; de la Vall d’Àssua, com Llessui i Seurí; i també de les Valls d’Àneu i el Port de la Bonaigua. A més, a Frontera apareixen nombrosos veïns com figurants, encantats d’aparèixer a la gran pantalla i, ara, amb Premi Gaudí inclòs.
Pere Bàscones, segon tinent d’alcalde de Sort i regidor de Cultura, va assegurar ahir que al municipi –que inclou Llessui i Seurí– “estem molt contents pel guardó”. Va recordar com es va omplir el cine teatre Els Til·lers de la capital del Pallars Sobirà el passat 20 de desembre quan Colell va assistir a la presentació de la pel·lícula, “amb la presència de nombrosa gent de la comarca que sortia al film”.
Bàscones va destacar que “aquell dia ja li vaig dir a la directora que tenia molts números per aconseguir el Gaudí, i així ha estat”.
La Presó de Sort
Així mateix va remarcar la vinculació de la trama d’aquest thriller històric, ambientat el 1943 quan famílies jueves fugien de la persecució nazi creuant el Pirineu cap a Espanya, amb el projecte de Presó Museu Camí de la Llibertat de Sort.
Àreu, al municipi d’Alins, va ser un altre dels escenaris de la pel·lícula. L’alcalde pedani, Iu Escolà, va afirmar ahir que “ha estat una gran notícia per al poble, la pel·lícula és una manera molt bonica de visibilitzar aquest entorn i donar a conèixer el territori”.
Escolà va recordar el rodatge de Frontera, “amb la presència de l’equip tècnic i artístic a la zona, fora de la temporada estival, que sempre és bo per a la vida econòmica i amb el qual vam tenir un tracte molt fàcil”.