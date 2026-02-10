MÚSICA
La jove de Balaguer Maria Fernández estrena single
La jove cantant de Balaguer de 17 anys Maria Fernández acaba de publicar a les plataformes digitals la cançó Deja que suceda, el primer single de la qual serà el seu àlbum de debut, Punto de Partida, amb el qual iniciarà una nova etapa artística de la mà del segell Sonopro 360. Aquest primer avenç introdueix l’univers sonor i narratiu que definirà el disc, que veurà la llum coincidint amb la majoria d’edat de l’artista després de dos anys de treball artístic i personal. Val a recordar que aquesta jove de Balaguer va iniciar la seua carrera artística participant en talent shows com La Voz Kids (2019), Idol Kids (2022) i Alpitalent, on va guanyar el primer premi. Amb més de 80.000 oients mensuals a Spotify, Maria Fernández inicia amb aquest treball discogràfic una nova etapa orientada al creixement sostingut dins del panorama del pop estatal.
La cançó Deja que suceda ha estat produïda per Candy Caramelo, músic i compositor de reconeguda trajectòria, col·laborador d’artistes com Andrés Calamaro, Luz Casal, Dani Martín o Joaquín Sabina. La lletra és del poeta lleidatà Josep M. Rodríguez, a partir de les vivències personals de la Maria, transformades en un text emocional que convida a acceptar els processos de canvi i creixement personal.