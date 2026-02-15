POEMARI
Borrell presenta la seua obra més serena, ‘Crepuscles’
En un acte celebrat ahir a la llibreria Caselles de Lleida
La llibreria Caselles va acollir ahir la presentació de Crepuscles, el nou poemari de l’escriptor Josep Borrell i Figuera (Mollerussa, 1954), publicat recentment per l’editorial Fonoll. L’acte va reunir més de 30 persones i va comptar amb la participació del poeta Francesc Pané, autor del pròleg; el periodista Pau Echauz; i l’editor i escriptor Francesc Canosa, a més del mateix Borrell. El llibre, que reuneix mig centenar de poemes, pretén aprofundir sobre el tòpic del pas del temps. “Parla de les etapes que travessem i del significat que adquireixen les coses a mesura que la vida avança”, explica Borrell. “Vull transmetre que el cicle de la vida és també el de la naturalesa, i nosaltres som un element més.” Borrell, que opta per prendre una perspectiva serena davant del pas dels anys, afirma que “el missatge del llibre és deixar-se portar, aprendre a apreciar les coses que semblen ínfimes”. Durant la presentació, els seus col·legues de professió van aprofitar per recordar la seua trajectòria, ja que aquest 2026 es compleixen quaranta anys des de la publicació del seu primer llibre publicat, Un adulat desig. A més, Borrell va destacar especialment la presència de diversos estudiants de batxillerat que van assistir a l’acte. “És difícil veure gent jove en aquest tipus d’esdeveniments i em fa il·lusió”, va reconèixer el poeta.