Els Agents Rurals dupliquen en un any les actuacions de vigilància en 22 espais naturals protegits
El pla de reforç desplegat el 2025 es tradueix també en més del doble de denúncies, 2.275 al llarg de tot l’any
Els Agents Rurals van duplicar l’any 2025 les actuacions de vigilància en espais naturals amb protecció especial, amb fins a 42.477 intervencions. El Pla de Reforç aplicat durant tot l’any passat també va fer que es dupliquessin les denúncies interposades per conductes il·lícites, que van ascendir a 2.275, un 125% més, la majoria relacionades amb la circulació motoritzada dins d’indrets on està prohibit. Destaquen les gairebé 600 denúncies dels Rurals a l’àrea de Barcelona, més del triple que l’any anterior. El cos ha fet balanç aquest diumenge de les seves actuacions a Montserrat, un dels 22 espais naturals amb protecció especial a tot Catalunya, des d’on han fet una crida a gaudir dels espais naturals de manera responsable.En concret, el cap de la regió de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Francesc Coll, ha exhortat els visitants a gaudir dels espais naturals de manera responsable i respectuosa amb el medi. Es recorda que no està permès circular amb vehicles motoritzats fora de les pistes forestals autoritzades, fer foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta sense autorització, que cal endur-se qualsevol deixalla generada, que només és permet aparcar en zones habilitades i que els gossos han d’anar lligats per evitar molèsties a la fauna i als ramats. Davant de conductes poc respectuoses amb el medi natural, es pot contactar telefònicament amb els Agents Rurals, i en cas d’emergència mediambiental o de localitzar un animal salvatge ferit, cal trucar al 112
Un centenar d’efectius desplegats
El Pla de Reforç de la Vigilància desplegat pels Agents Rurals ha implicat la tasca de més d’un centenar d’efectius en les 22 zones protegides durant els períodes de vacances, caps de setmana i festius. Els agents han reforçat les tasques d’informació, prevenció i control els dies amb més afluència amb l’objectiu de fer compatible el gaudi dels espais naturals amb la seva protecció. Aquest reforç s’ha dut a terme amb presència diürna i nocturna, mitjançant patrulles terrestres i marítimes i amb el suport de mitjans aeris i tecnològics com els drons de vigilància, que permeten ampliar la capacitat de control en zones de difícil accés.
Els 22 espais protegits
La vigilància s’ha dut a terme a 22 espais naturals amb protecció especial d’arreu del territori: el PN d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici, el PN del Cap de Creus, les Muntanyes de Prades, el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la Serra del Montsant, l’Alt Pirineu, el Delta de l'Ebre, la Serra del Cadí-el Moixeró, els Aiguamolls de l'Alt Empordà, el PN dels Ports, el Massís del Montseny, la Serra de Collserola, el Massís del Garraf, Montserrat, la Serra del Montsec, la Zona Volcànica de la Garrotxa, l'Alta Garrotxa, el Delta del Llobregat, les capçaleres del Ter i del Freser, el Massís de l'Albera, el PN Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Mas de Melons-Alfés.
Es dupliquen actuacions i denúncies
El reforç de la vigilància als espais naturals ha duplicat en un any les actuacions d’aquesta mena als espais naturals amb protecció oficial, que han passat de 20.807 l’any 2024 a 42.477, el 2025. Els increments més significatius s’han produït en espais naturals de les Terres de l’Ebre (de 2.296 a 5.850) i a l’àrea de Barcelona (de 2.204 a 5.480).