El Govern promou proves pilot amb incentius per als CAP per agilitzar les baixes laborals sense penalitzar els centres
Rebran una recompensa si aconsegueixen reduir la durada de la incapacitació temporal
El Govern està promovent proves pilot per millorar la gestió de les baixes laborals als centres d'atenció primària (CAP). Segons ha informat el Departament de Salut, es tracta de proves voluntàries que no tindran penalització en el finançament dels CAP i que tenen l'objectiu de reduir el temps de diagnòstic de les persones en situació de baixa. Consistiran en incentius per als centres que aconsegueixin escurçar la durada d'aquestes baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients. El Govern defensa que així es volen evitar casos com haver de passar cinc mesos de baixa per obtenir un diagnòstic en situacions no greus. També afegeix que en qualsevol cas les incapacitats temporals s'atorgaran "sempre sota criteri mèdic".
La conselleria ja ha començat a informar els CAP d'aquest escenari, segons ha publicat aquest diumenge SER Catalunya, que detalla que cada centre mantindrà el seu pressupost i en tot cas rebrà un suplement d'un 5% si s'aconsegueixen els objectius fixats. La durada òptima de les baixes, subratlla la Generalitat, ve marcada pel govern estatal a través de la Seguretat Social.