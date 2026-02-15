Rescaten un esquiador arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà
Un ciclista ha quedat ferit de gravetat després de topar amb un arbre en un corriol de Gavà
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia un esquiador que s'ha vist arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. L'avís s'ha rebut a les 12.29 hores a la zona de la Mata d'Estaon -per sobre dels 1.500 metres- quan l'esquiador s'ha vist sorprès per l'allau i ha quedat atrapat i amb ferides en una cama. Un helicòpter dels Bombers -amb efectius dels GRAE i metge del SEM- s'ha desplaçat a la zona de difícil accés i ha evacuat l'esquiador fins al nucli d'Estaon. En paral·lel, els Bombers també han treballat en el rescat d'un ciclista que ha quedat ferit de gravetat després de topar amb un arbre en un corriol a tocar de la masia de Ca n'Amat, a Gavà (Baix Llobregat).
L'avís del sinistre s'ha rebut a les 08.49 hores i l'home ha estat traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Bellvitge. Han participat en el rescat dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).