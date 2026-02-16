El 30è Animac comença a Lleida amb les sessions escolars: uns 11.000 alumnes de 80 centres
El gruix de l'edició tindrà lloc del 19 al 22 de febrer i el lema d'enguany és 'Things Change'
L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, ha donat el tret de sortida aquest dilluns a la seva 30a edició amb l'inici de les sessions escolars, que fins al 20 de febrer preveuen aplegar prop d'11.000 alumnes de 80 centres educatius del territori. La Llotja i CaixaForum Lleida acullen 13 projeccions adreçades a alumnat d'educació infantil, primària i secundària, amb una selecció de curtmetratges i llargmetratges adaptats a cada franja d’edat. El gruix de la programació tindrà lloc del 19 al 22 de febrer sota el lema 'Things Change', amb el qual el certamen planteja reflexions sobre els canvis que hi ha al món.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Pilar Bosch, ha subratllat que les sessions escolars són una peça clau d'Animac. "És imprescindible formar els nens i les nenes també en el gust pel cinema i pel cinema d’animació", ha afirmat, destacant que la mostra no es limita a l'experiència de veure projeccions en una sala, sinó que incorpora un treball pedagògic a través de dossiers didàctics que es treballen als centres abans i després del visionat.
La programació escolar s'alinea amb el lema d'aquesta 30a edició, "Things Change", i planteja reflexions sobre els canvis socials, tecnològics i culturals que travessen el món contemporani. Bosch ha explicat que moltes de les obres projecten preguntes vinculades a la intel·ligència artificial i el futur de les professions creatives, així com qüestions relacionades amb el feminisme, la maternitat i el model de societat que es vol construir.
L’Animac se celebra del 19 al 22 de febrer de 2026 a Lleida i és organitzada per l'Ajuntament de Lleida. La mostra compta amb el suport de CaixaForum Lleida, la Fundació de les Arts de Lleida, el Ministeri de Cultura (ICAA), la Diputació de Lleida (IEI) i l'ICEC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.