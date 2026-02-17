CINE
Cine d’animació, també educatiu
Arranquen a la Llotja de Lleida les sessions escolars d’Animac, en les quals participaran gairebé 11.000 alumnes fins divendres. La 30a edició del certamen s’inaugura dijous
La 30a edició d’Animac s’inaugurarà aquest dijous vinent, però la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya ja va arrancar ahir amb les tradicionals sessions per a escolars a la Llotja de Lleida –i també a CaixaForum– que gaudiran fins divendres prop d’11.000 estudiants de 80 centres educatius de la ciutat i comarques de l’entorn. En total, estan previstes tretze projeccions dirigides a alumnat d’educació infantil, primària i secundària, amb una selecció de curtmetratges i llargmetratges adaptats a cada franja d’edat. La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va subratllar ahir que les sessions escolars són una peça clau de l’Animac. “És imprescindible formar els nens i les nenes també en el gust pel cine i pel cine d’animació”, va afirmar, destacant que la mostra no es limita a l’experiència de veure projeccions en una sala, sinó que incorpora un treball pedagògic a través de dossiers didàctics que es treballen als centres abans i després del visionament. Bosch va afegir que molts dels films projecten preguntes vinculades a la intel·ligència artificial i al futur de les professions creatives, així com qüestions relacionades amb el feminisme, la maternitat i el model de societat que es vol construir.
La programació oficial d’Animac arrancarà dijous, amb una gala inaugural (20.30 h).