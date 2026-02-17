Cine d’animació, també educatiu

SEGRE

Arranquen a la Llotja de Lleida les sessions escolars d’Animac, en les quals participaran gairebé 11.000 alumnes fins divendres. La 30a edició del certamen s’inaugura dijous

Espectadors ahir a la Llotja en una de les primeres sessions escolars d’Animac, per a alumnes d’infantil, primària i secundària. - XAVI RUÉ

La 30a edició d’Animac s’inaugurarà aquest dijous vinent, però la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya ja va arrancar ahir amb les tradicionals sessions per a escolars a la Llotja de Lleida –i també a CaixaForum– que gaudiran fins divendres prop d’11.000 estudiants de 80 centres educatius de la ciutat i comarques de l’entorn. En total, estan previstes tretze projeccions dirigides a alumnat d’educació infantil, primària i secundària, amb una selecció de curtmetratges i llargmetratges adaptats a cada franja d’edat. La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va subratllar ahir que les sessions escolars són una peça clau de l’Animac. “És imprescindible formar els nens i les nenes també en el gust pel cine i pel cine d’animació”, va afirmar, destacant que la mostra no es limita a l’experiència de veure projeccions en una sala, sinó que incorpora un treball pedagògic a través de dossiers didàctics que es treballen als centres abans i després del visionament. Bosch va afegir que molts dels films projecten preguntes vinculades a la intel·ligència artificial i al futur de les professions creatives, així com qüestions relacionades amb el feminisme, la maternitat i el model de societat que es vol construir.

La programació oficial d’Animac arrancarà dijous, amb una gala inaugural (20.30 h).

