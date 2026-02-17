ART
La lleidatana Teresa Vall Palou exhibeix 60 pintures a Madrid
La Fundació Vallpalou de Lleida va tancar el 2022 de forma temporal la seu i sala d’exposicions del carrer Roger de Llúria de la capital del Segrià, però l’artista que va impulsar aquest centre de foment de la cultura i l’art, Teresa Vall Palou (Lleida, 1951), ha continuat molt activa des d’aleshores. Fruit d’això serà l’exposició Atmósferas cromáticas, en la qual l’artista lleidatana mostrarà a la comunitat de Madrid un bon nombre de les seues més recents creacions. El 27 de febrer vinent té previst inaugurar aquesta mostra al CEART Fuenlabrada, Centro de Arte Tomás y Valiente d’aquesta ciutat al sud de la metròpolis madrilenya. Vall Palou arribarà a aquesta institució de la mà de la galeria Miguel Marcos de Barcelona, que l’ha incorporat al seu elenc d’artistes per difondre la seua obra, i la revista digital d’art Bonart. L’exposició mostrarà fins al 3 de maig unes seixanta obres de gran format, unes pintures que combinen gest, taca i grafismes amb una passió extraordinària pel color, generant composicions que evoquen tant el món aquàtic com l’aeri. La Fundació Vallpalou es troba en plena rehabilitació de l’espai –després d’un petit incendi a l’agost– i pendent de reactivar les seues activitats, potser a finals d’aquest any.