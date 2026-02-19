Tres companyies escèniques lleidatanes opten als Premis MAX
InHabitants, Xip Xap i Campi Qui Pugui acumulen sis candidatures als guardons, convertint Lleida en una de les ciutats més representades
Tres companyies de Lleida competeixen als XXIX Premios MAX de les arts escèniques, els guardons més rellevants de l'àmbit estatal organitzats per la Fundació SGAE. InHabitants, Xip Xap Teatre i Campi Qui Pugui sumen un total de sis candidatures en aquesta edició, posicionant la ciutat com una de les més ben representades en el panorama escènic espanyol.
La llista definitiva de candidats es va fer pública aquest dimarts 18 de febrer, després que 512 espectacles participessin en el procés de selecció dels premis convocats per la fundació SGAE. Les produccions lleidatanes han aconseguit situar-se entre les finalistes en diverses categories, des d'espectacles familiars fins a propostes de carrer i disseny escènic.
Xip Xap Teatre i InHabitants, amb una nominació cadascuna
Xip Xap Teatre opta al guardó amb l'espectacle Sigues tortuga a la categoria de Millor disseny d'espai escènic. Per la seva banda, InHabitants Teatre competeix amb L'Illa del tresor a la categoria de Millor espectacle revelació, reconeixent així el treball de companyies amb propostes arriscades i originals.
Campi Qui Pugui lidera amb quatre nominacions
La companyia Campi Qui Pugui concentra la major part de les candidatures lleidatanes amb dos espectacles diferents. Matres opta a tres categories diferents: Millor espectacle per a públic familiar, Millor autoria teatral i Millor disseny de producció privada. Pel que fa a Camelvà, competeix a la categoria de Millor espectacle de carrer.