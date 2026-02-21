Detenen dos falsos revisors de gas relacionats amb més de 30 furts i estafes per valor de 200.000 euros
Els dos arrestats accedien a domicilis de persones d'edat avançada i robaven joies, diners i targetes de crèdit
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos falsos revisors de gas relacionats amb més de 30 furts i estafes per valor de gairebé 200.000 euros. Els dos arrestats, de 21 i 34 anys, eren membres d'un grup criminal que actuava de manera coordinada arreu de Catalunya i seleccionaven com a víctimes a persones d'edat avançada fent-se passar per operaris. Un cop a dins dels domicilis, aprofitaven per robar joies, diners en efectiu i targetes de crèdit (i obtenien els codis PIN de les mateixes víctimes per fer reintegraments fraudulents). En total, s'han acreditat fins a 31 fets delictius, dels quals 25 van ser comesos per un dels detinguts, que va obtenir un botí final de 178.709 euros.La investigació es va iniciar durant la segona meitat de juliol del 2025 arran de la detecció de diversos fets similars al districte de Sants de Barcelona, on els autors es feien passar per treballadors del gas per accedir als domicilis i sostreure objectes de valor. Els investigadors van determinar que el grup operava de manera itinerant per tot el territori de Catalunya i que seleccionava les víctimes en funció de l'edat, prioritzant persones de més de 80 anys, algunes d'elles amb malalties o dificultats cognitives que facilitaven l'engany.
Detencions a Viladecans i Granollers
La primera fase de la investigació va culminar el desembre de 2025 amb la localització i detenció d'un dels integrants del grup criminal a Viladecans (Baix Llobregat). A aquest home se li imputen sis fets delictius, a més d'un setè comès in fraganti just el moment de la detenció. En el marc d'aquesta actuació també es van detenir dues persones més relacionades amb els fets. El principal investigat va passar a disposició judicial el 19 de desembre de 2025 al jutjat de guàrdia número 9 de Gavà.
La segona fase es va desenvolupar durant els mesos següents i va permetre acreditar 25 fets addicionals comesos per un altre membre del mateix grup. Aquest segon autor va ser identificat i detingut el febrer de 2026 a la ciutat de Granollers. Els fets investigats es van cometre a diferents municipis de Catalunya: 14 a Barcelona (4 a Sant Martí, 3 a Sant Andreu, 2 a Sants, 2 a Horta, 2 a l'Eixample, i 1 a Nou Barris), 4 al Prat de Llobregat, 2 a Mataró, 1 a Sant Boi de Llobregat, 1 a Lleida, 1 a Arenys de Mar i 2 a Sabadell.
En el conjunt d'aquests 25 fets, aquest segon detingut va obtenir un botí total de 178.709 euros, dels quals 118.100 euros corresponen al robatori de joies i diners en efectiu i 60.609 euros a reintegraments fraudulents efectuats amb les targetes bancàries de les víctimes. En aquest cas, el presumpte autor va passar a disposició judicial el 14 de febrer al jutjat de guàrdia número 32 de Barcelona.
Acció coordinada del grup criminal per enganyar les víctimes
En el marc de la investigació s'han intervingut diversos elements de roba coincidents amb els utilitzats en la comissió dels fets, així com diversos telèfons mòbils relacionats amb l'activitat delictiva. El grup utilitzava sempre el mateix modus operandi per accedir als domicilis de les víctimes. En primer lloc, aquestes rebien una trucada d'una persona que es feia passar per treballadora del gas i que els advertia d'un suposat error en la factura, fet que generava inquietud i les pressionava per acceptar una revisió urgent del comptador.
Posteriorment, un fals tècnic es presentava al domicili i entretenia la víctima mentre deixava la porta d'entrada oberta perquè hi accedís un segon autor, que sostreia joies, diners en efectiu, llibretes i targetes bancàries. Finalment, un tercer membre del grup contactava amb la víctima amb qualsevol excusa per obtenir el codi PIN de la targeta, mentre el segon autor ja es dirigia a entitats bancàries per fer extraccions immediates.