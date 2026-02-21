Trump puja al 15% els aranzels globals de represàlia després de la clatellada del Suprem
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que pujarà del 10% al 15% els aranzels globals que va imposar aquest divendres passat en represàlia al dictamen del Tribunal Suprem del país contra la seua política actual de gravàmens.
"Després d’una revisió exhaustiva, detallada i completa de la ridícula, mal redactada i extraordinàriament antiamericana decisió sobre aranzels emesa ahir", ha anunciat Trump amb referència a la decisió del Tribunal, "augmentaré, amb efecte immediat, l’aranzel mundial del 10% al nivell totalment permès i legalment comprovat del 15%".
Si bé el Suprem va invalidar l’efecte dels aranzels que va decretar sota la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA), Trump ha ordenat aquests nous gravàmens sota un altre instrument com és la Secció 122 de la Llei de Comerç de 1974, que capacita el mandatari per imposar aranzels màxims del 15% per un període inicial de 150 dies.
Passat aquell temps, els aranzels només podran ser prorrogats amb el consentiment del Congrés dels EUA.