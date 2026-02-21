EQUIPAMENTS
El lleidatà Joan Pallé ‘lidera’ l’estrena de les noves propostes de la Panera
El centre d’art inaugura avui quatre exposicions, que es podran veure fins al 24 de maig
Una nova instal·lació de l’artista lleidatà Joan Pallé (1989), Els joves infeliços, encapçala les noves propostes expositives del Centre d’Art Contemporani la Panera de Lleida, que s’inauguraran avui al migdia. Pallé mira l’actual societat contemporània i reflexiona en aquest nou projecte artístic sobre la seua pròpia adolescència i la joventut actual, “treballant sentiments com la desesperació, la falta de sentit, el fet de no tenir lloc en aquest món”. Pallé va acompanyar ahir la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i la directora de la Panera, Roser Sanjuan, en la presentació de la programació del 2026, articulada en tres blocs temporals que es desplegaran fins al gener del 2027 i que consoliden el centre com un espai de producció, investigació i experimentació artística contemporània de primer nivell. Bosch va felicitar la Panera per ser “un referent de l’art contemporani”, que situa Lleida al mapa cultural estatal i internacional. Sanjuan va valorar la participació del centre en esdeveniments de la ciutat com Animac (l’exposició de l’alemanya Julia Ocker que s’estrenarà avui a l’Espai miniPanera), la Fira de Titelles o el festival Lleida Poesia i la recuperació de les beques Art Situat de producció i residència i Sala d’Art Jove de llibres d’artista. Completaran aquest primer bloc la gaditana Cristina Mejías i el barceloní Óscar Holloway, així com el projecte d’art i salut Als marges, de Gemma París, amb arrels a Seròs.