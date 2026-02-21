CONCURS
El lleidatà Jordi Siscart rep a Barcelona un premi de disseny amb IA
El creador visual lleidatà Jordi Siscart (1983) va recollir aquest mes en una gala al centre La Laietana Cultural de Barcelona un dels premis internacionals de disseny amb intel·ligència artificial, els AI Design Awards, pels singulars retrats del seu projecte ScifiNoveau: The Ornement of the Machine, que porta desenvolupant des de fa un parell d’anys i amb el qual explora la convergència entre l’estètica de la ciència-ficció amb la riquesa ornamental de l’art nouveau i l’estètica barroca.
Com va avançar SEGRE el 4 de gener passat, Siscart va ser un dels creadors guardonats en aquest certamen que distingeix els talents més brillants en disseny amb IA de tot el món, tant en projecte d’imatge com audiovisuals. El jurat d’aquest premi internacional a la xarxa li va atorgar el màxim guardó de la categoria Robots & Animorph. Siscart, establert des de fa una dècada a Barcelona, lidera actualment l’estratègia de contingut i els sistemes de comunicació a la firma de serveis One Hub Energy. Amb formació en imatge i so, fa una vintena d’anys va treballar a Lleida TV.