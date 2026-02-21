PATRIMONI
Recuperen pintures murals d’Avinganya del segle XIII
Després de tres mesos de restauració, amb un cost de prop de 30.000 euros. La Diputació preveu més obres aquest 2026
La diputació de Lleida ha restaurat les pintures murals del presbiteri romànic del monestir d’Avinganya, a Seròs (Segrià), per garantir la conservació d’aquest patrimoni catalogat com a bé cultural d’interès local. Els treballs de millora han durat tres mesos i han consistit en la consolidació de les pintures i la seua neteja, així com en l’eliminació de restes de material de restauracions anteriors. El conservador i restaurador de béns culturals Ramon Solé va explicar ahir que el procés ha descobert parts de les pintures que anteriorment havien quedat “ocultes”, la qual cosa permetrà als historiadors abordar més estudis sobre aquests dissenys, “que imiten motius tèxtils i luxosos”. Les pintures estan datades del segle XIII, moment en què es va construir el presbiteri del monestir, i són les més antigues que hi ha en el conjunt. La intervenció ha costat un total de 29.730,57 euros.
En el marc d’una visita a aquest equipament religiós i cultural, la diputada de l’àrea de Serveis Tècnics de la Diputació, Cristina Morón, va considerar que “invertir en història ens ajuda a fomentar el sentiment d’arrelament al nostre país” i va explicar que al llarg d’aquest any es preveuen obres de rehabilitació, remodelació i adaptació de part del claustre, les cavallerisses i la coberta, amb un cost que arribarà als 300.000 euros.
Des de la investigació arqueològica de l’any 1986 fins a l’actualitat, al monestir d’Avinganya s’ha intervingut a l’interior del temple i del campanar, a les ales nord i oest, a la possible torre islàmica a l’est del conjunt monacal, a l’edifici del sector meridional de la zona residencial, al sud del recinte claustral i a l’exterior del nord-est de l’edifici.