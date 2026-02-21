MÚSICA
El Talarn Music, amb Clara Peya, Judit Neddermann i Paula Valls pel Pallars
El festival Talarn Music Experience va anunciar dijous l’ampliació de la programació d’enguany, en el qual celebrarà el desè aniversari, amb la incorporació a les seues singulars cites de Tasting de tres noms consolidats de l’escena musical catalana com són Clara Peya, Judit Neddermann i Paula Valls en diferents concerts pel Pallars Jussà a l’agost i a l’octubre. Però abans, aquesta primavera, els Tasting arrancaran amb dos artistes emergents: el 3 d’abril, el celler El Vinyer, a Fígols de Tremp, acollirà l’actuació de Laaza, mentre que el dia 4 serà el torn de Roserona al celler Miquel Roca, a Sant Cristòfol de la Vall. A l’estiu, un altre celler pallarès, El Terrer, a Figuerola d’Orcau, acollirà el 8 d’agost la doble actuació de Clara Peya –amb el seu nou projecte Nuca– i de Paula Valls. Finalment, la programació Tasting culminarà el 2 d’octubre, en el marc de la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí, amb el concert de Judit Neddermann, en plena gira de Brota. Val a recordar que el Talarn Music, del 16 al 18 de juliol, comptarà amb La Fúmiga, Buhos i Ginestà, entre altres artistes.