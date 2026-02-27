L'IEI incorpora el seu fons bibliogràfic al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
La integració permet accedir des d’un únic punt a tots els materials de l’IEI, independentment del suport
El patrimoni bibliogràfic i documental de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ja es pot consultar a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), la plataforma que reuneix els fons de totes les biblioteques universitàries del país i d’altres institucions especialitzades. La integració permet que qualsevol usuari accedeixi des d’un únic punt a tots els materials de l’IEI (bibliogràfics, hemerogràfics, gràfics i documentals), independentment del suport, facilitant-ne la difusió i la consulta. Amb això, el fons de l’IEI guanya visibilitat dins l’ecosistema bibliotecari català i se’n reforça el paper com a referent en la preservació i la difusió del patrimoni documental de la demarcació de Lleida.
En aquest sentit, la responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l’IEI, Sílvia Farrús, reconeix que el projecte estava latent des de feia molts anys i celebra que finalment sigui una realitat. Amb aquest pas, “posem en valor el fons de la Biblioteca de l’IEI, que és interessantíssim, i li donem la visibilitat que es mereix”. El fons de l’IEI aportarà al catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya uns 33.000 registres, dels quals uns 15.000 són únics, ja que no hi són al catàleg col·lectiu, destaca Farrús.
Paral·lelament, l’IEI també ha adoptat el Sistema de Gestió Bibliotecària Compartit (SGBC), basat en el programari Alma, que millora l’organització interna, la catalogació i l’accés als recursos. Aquest pas ha requerit la migració completa de dades des del sistema anterior, Aleph, incloent-hi la conversió dels registres bibliogràfics al format internacional MARC21 i la configuració tècnica d’una nova eina de descobriment.
Com a institució col·laboradora del CCUC, el personal de la biblioteca de l’IEI ha rebut formació específica per adaptar-se a les normes de catalogació vigents i familiaritzar-se amb les funcionalitats bàsiques del nou sistema de gestió.