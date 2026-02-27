MÚSICA
Mishima, estrella a Bellvís
El festival Saó arriba a la tercera edició amb artistes com Joan Garriga, Guillem Roma i Jessica Abu. Els concerts començaran el dissabte 7 de març
Bellvís ultima els preparatius per a la tercera edició del Festival Saó, que arrancarà el dissabte 7 de març, convertint el municipi en un punt de trobada cultural a Ponent. El cartell d’aquest any reuneix noms com Mishima o Joan Garriga, i la programació tindrà lloc els dies 7, 21 i 28 de març i 18 i 24 d’abril a la sala Esport del Casal Cultural Sebastià Serrano de Bellvís. El festival manté la seua essència íntima, amb aforament limitat a unes 150 persones. “No és un concert a l’ús. Estàs assegut i pots prendre alguna cosa”, va destacar ahir el president de la Diputació i regidor de Cultura de Bellvís, Joan Talarn, que va subratllar la qualitat acústica i la proximitat com un dels segells del Saó. Obriran el festival Jessica Abu & Parasoul Band amb una proposta de soul i rhythm and blues; el seguiran Joan Garriga (exmembre de La Troba Kung-Fú) amb El Mariatxi Galàctic; els Nasty Lovers, que versionaran clàssics dels 70 i 80; i Guillem Roma, amb un directe experimental. El tancament arribarà el 24 d’abril amb el grup Mishima, que presentarà la seua última performance, La nit de les roses. “És un format que es fa en pocs llocs”, va assenyalar l’alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé. La resposta del públic confirma la consolidació del festival.
Els abonaments per als concerts, amb un preu de 45 euros, ja estan esgotats, mentre que les entrades individuals sortiran a la venda la setmana prèvia a cada actuació a la pàgina de l’ajuntament de Bellvís.