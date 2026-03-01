CINE
‘Los domingos’ arrasa en els Premis Goya
Ruiz de Azúa triomfa amb 5 estatuetes principals. El lleidatà Xavi Font suma una de les sis tècniques de ‘Sirat’
Los domingos, la pel·lícula d’Alauda Ruiz de Azúa sobre una jove que manifesta a la família el seu desig d’entrar en un convent, va arrasar ahir a la nit a la gala dels 40 Premis Goya celebrada a Barcelona emportant-se cinc de les principals categories, incloses la millor pel·lícula, direcció i guió original de la mateixa cineasta biscaïna, a banda de les actrius Patricia López Arnaiz i Nagore Aranburu. Ruiz de Azúa es va convertir en la quarta dona en la història dels Goya a aconseguir el premi a la millor pel·lícula després de Pilar Miró, Icíar Bollaín i Isabel Coixet. Per això, va agrair aquest reconeixement a “totes les persones que han entès que el talent no sap de gènere”. Sirat, d’Oliver Laxe, la candidata d’Espanya en els Oscars i l’altra gran favorita de la vetllada, va aconseguir sis estatuetes de caràcter tècnic. Això sí, va guanyar la de millor producció, a càrrec d’un equip liderat per Oriol Maymó i en el qual figura el lleidatà Xavi Font. Aquest músic, compositor i productor de Bellpuig, establert a Galícia, ja es va endur un Goya a la producció el 2020 per O que arde, també de Laxe. José Ramón Soroiz (Maspalomas) i Álvaro Cervantes (Sorda) van completar els premis d’interpretació. Romería, de Carla Simón, es va quedar sense premi. Tenia sis nominacions.