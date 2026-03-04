CULTURA
“Les polèmiques em són alienes: jo no m’hi poso, m’hi han ficat”
Uclés mostra respecte per l’obra d’autors la trajectòria vital dels quals odia. “Intento separar l’obra de l’autor”, assegura
“Les polèmiques em són alienes: jo no m’hi poso, mi m’han ficat. I n’intento sortir amb discreció, són baralles dialèctiques”, va assegurar el novel·lista David Uclés, el rebuig del qual a participar en unes jornades de matís revisionista sobre la Guerra Civil organitzades per Alfredo Pérez-Reverte van provocar fa unes setmanes la ira dels haters tuitaires i mediàtics de la dreta i la ultradreta.
De fet, l’escriptor va assegurar que intenta evitar les polèmiques. “Mai no critico un escriptor viu”, va assegurar. Això no obsta perquè expressi les seues conviccions amb claredat. “Continuo llegint la seua obra”, va dir amb referència al Nobel peruà Mario Vargas Llosa. “Picasso és el meu artista preferit, però tenia un caràcter masclista i es proppasava amb les dones”, va anotar sobre l’artista malagueny, que a la seua última novel·la mor suïcidat per una llicència de l’autor. “Era un gran artista però un gran carallot. Se suïcida perquè la societat actual sap com era i no passarà a la posteritat com volia. Se suïcida [en la ficció] perquè l’han enxampat”, anota.
En aquests casos, i en altres com el del director de cine Roman Polanski (denunciat diverses vegades per assetjament), “intent separar l’autor de l’obra”, va dir.
Uclés, que va remarcar que “les realitats per les quals lluitem ja existien” al segle passat, cas de “les tensions en el col·lectiu trans”, sí que va criticar la tendència d’alguns grups d’historiadors per aplicar una narrativa equidistant a la Guerra Civil: “L’equidistància fa mal.”