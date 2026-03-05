“David Uclés hauria pogut omplir una sala de 250 persones a Lleida”
La llibreria la irreductible celebra l’èxit de la convocatòria del novel·lista
“A més de cinquanta persones els vam haver de dir que no quedava aforament. David Uclés hauria pogut omplir una sala amb capacitat per a 250 persones”, assenyala Joan Roure, responsable de la llibreria la irreductible de Cappont i organitzador de la presentació a Lleida de La ciudad de las luces muertas, que dimarts, i conduïda per la directora de SEGRE, Anna Sàez, va omplir l’aforament de la sala d’actes del Museu Morera.
L’afluència d’ahir dimecres multiplica per quatre o cinc la de la primera visita d’Uclés a Lleida, el desembre del 2024, per presentar La península de las casas vacías, que va congregar entre 35 i 40 persones, recorda Roure. L’acte de dimecres ve del de l’any 2024. “No va ser una cosa que va caure a la irreductible perquè sí. L’autor va proposar venir a Lleida perquè aleshores s’hi va sentir bé. Va venir aquí perquè va ser-hi fa dos anys”, indica el llibreter, que afegeix que “l’activitat de dimarts es va fer al Museu Morera perquè nosaltres i Grup 62 vam decidir portar-lo allpa perquè fos una sala més gran i hi pogués entrar més gent”. Aquesta relació té el seu origen en l’aposta de la llibreria per La península de las casas vacías. “El llibre va funcionar gràcies al fet que molts llibreters vam apostar per ell i va funcionar el boca a orella”, valora. I a què respon aquesta aposta? “El març del 2024 va sortir el llibre, un totxo de 700 pàgines que parlava de la Guerra Civil en clau de realisme màgic, un gènere que la gent desconeix o que no l’atreu. Però després de llegir-lo i veure com era vam començar a recomanar-lo i vam fer alguna ressenya”, explica Roure.
El novel ·lista, després de llegir alguna d’aquestes peces, va contactar a través de les xarxes socials de la llibreria. “Estava agraït i decidit a venir a presentar el llibre. Allà vam establir la relació”, anota. La següent escena va ser: “Quan va preparar la gira li va dir a l’editorial que volia fer una parada a Lleida amb nosaltres. Això diu molt de la persona”, anota el llibreter, que sosté que “l’autor té un univers de creació extraordinari, segurament molt per sobre de la mitjana. És indubtable que té una creativitat excepcional”. Aquest autor, que ja treballa en la seua cinquena novel·la, afronta a partir del juliol, quan comenci a escriure-la, una tessitura inèdita: “Fins ara havia escrit sense tenir cap lector”, va explicar dimarts. Els seus llibres estaven escrits abans de publicar el primer
