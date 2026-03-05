David Uclés i Agustí Centelles
La llibreria la irreductible va buscar un espai gran perquè la legió de seguidors de David Uclés pogués assistir a la presentació del llibre La ciudad de las luces muertas (Destino) i va traslladar l’acte de dimarts al Museu Morera. Com que l’autor d’Úbeda va arribar amb temps va poder fer una fugaç visita al museu. Uclés va quedar molt impressionat amb les fotografies que va fer Agustí Centelles del bombardeig sobre la població civil de Lleida del 2 de novembre del 1937. Posteriorment, va tenir ocasió de firmar un llibre a la filla d’una de les supervivents de la tragèdia i es va interessar per la història de la família. Han passat 90 anys, però encara queden coses per dir de la guerra, d’aquí l’èxit de La península de las casas vacías, que ja porta 300.000 exemplars venuts.
