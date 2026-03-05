POLÍTICA
El Conservatori de Lleida ja es diu Ricard Viñes
Descobreixen una placa al centre educatiu amb el nom del pianista lleidatà en aquest any dedicat a l’intèrpret. Alumnes de piano de l’ESMUC posen música a l’estrena
El Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida, que des de fa 26 anys s’alça sobre l’Auditori Enric Granados, ja porta per fi el nom de Ricard Viñes. El febrer de l’any passat, en la presentació de les activitats del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà, el mateix alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar que la Paeria batejaria el centre educatiu musical amb el nom del prestigiós intèrpret. Un any després, ja en la recta final de l’Any Viñes, ahir es va descobrir la placa que certifica el nom de l’equipament com Conservatori Municipal Ricard Viñes. Larrosa, acompanyat del director del centre, Josep Lluís Boix, va protagonitzar un “acte simbòlic” per “posar més en relleu la figura d’un dels protagonistes més destacats de la història d’aquesta ciutat, perquè noms com el de Viñes ens fan sentir orgullosos de ser de Lleida”. El senzill acte inaugural del nou Conservatori es va complementar amb un singular concert d’alumnes de piano de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Una desena d’aquests futurs valors musicals van interpretar algunes de les peces que compositors com Mompou, Ravel, Debussy, Turina, Granados o Blancafort van dedicar en el seu dia amb tot el seu afecte al mestre Ricard Viñes, que durant la seua trajectòria professional sempre va donar suport a joves pianistes i compositors.
D’altra banda, la Paeria va informar que la instal·lació del nou sistema de climatització de l’Auditori acabarà el mes que ve. Els treballs suposen una inversió de 566.160 euros en dos bombes de calor i dos calderes, que generaran un estalvi energètic del 35%.