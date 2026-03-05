On és la boira que l’escriptor David Uclés trobava a faltar a Lleida mentre presentava la seua novel·la?
L'autor va mencionar la inspiració que li atorga la boira mentre presentava el seu llibre 'La ciudad de las luces muertas'
“Lleida em vindria bé per escriure, per la boira”, va assegurar dimarts David Uclés, que, poc després, trobava a faltar aquest fenomen meteorològic: “Si torno un tercer cop i no n’hi ha, no em quedo”, va fer broma. L’escriptor constatava un dels efectes locals de l’escalfament global: hi ha menys dies de boira, entre la meitat i la cinquena part del que era habitual, a la capital de Ponent, a la qual li continua perseguint el mite de ciutat bromosa.
Les dades climàtiques de l’Aemet calculen per a Lleida una mitjana de 52,9 dies de neu al cap de l’any, un de cada set i amb el gruix acumulat al desembre (13,6), el gener (12), el novembre (9,3) i el febrer (6,8). Segons les dades del portal Tutiempo.net, entre 2015 i 2018 el nombre de dies de boira a la ciutat va oscil·lar entre 22 i 31, i en els cinc anys següents van ser d’11 a 22 amb el rècord d’escassetat en els 6 del 2021. Una temperatura més elevada i la sequedat de l’aire, aquesta última per una evapotranspiració més gran de les plantes, redueixen les possibilitats de condensació de la humitat.