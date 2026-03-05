UNIVERSITAT
La Primavera de les Arts de la UdL s’estrena amb poesia
Avui a l’edifici del Rectorat, amb la poeta Raquel Santanera. Un cicle amb dansa a l’abril, teatre al maig i música al juny
La poeta de Manlleu Raquel Santanera obrirà avui (18.00 h) la nova Primavera de les Arts de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsat pel vicerectorat de Cultura, aquest cicle “pretén dotar d’un marc comú i donar més visibilitat a les activitats culturals de la UdL, combinant-les amb altres de caràcter més acadèmic en les quals el protagonista serà l’art triat cada mes”, destaca la vicerectora, Núria Casado. Santanera, autora de títols com Teologia poètica d’un sol ús, De robots i màquines o un nou tractat d’alquímia i Reina de rates: crònica d’una època (premi Martí i Pol 2020), oferirà una lectura de poemes al Claustre de les Heures, organitzada per l’Aula de Poesia Jordi Jové. El mes dedicat a la rapsòdia es completarà el dia 11 amb un taller de poesia narrativa a càrrec del professor de la Universitat Reinhart (EUA) William Walsh; el dia 20, amb una conferència de la Càtedra Màrius Torres de la UdL sobre el novel·lista i poeta mallorquí Blai Bonet (1926-1997); i el 25, amb la presentació del número 82 de la col·lecció Versos de l’Aula de Poesia, Claper de pedres fogueres, del també mallorquí Lluís Maicas.
La dansa serà la protagonista a l’abril, amb una xarrada-taller de Marta Castañer, professora de l’Inefc Lleida i directora del Grup Esbós de dansa; l’espectacle dels grups de dansa contemporània de la UdL en el Dia internacional d’aquest art, i una actuació de la ballarina i coreògrafa Marta Casals. El 6 de maig arrancarà la programació cultural de maig dedicada a les arts escèniques amb una taula redona sobre teatre intergeneracional amb membres de l’Espai de Teatre i del grup de Teatre Sènior de la UdL. El maig teatral es completarà amb dos representacions a càrrec de l’Espai de Teatre i una tercera dels alumnes del Theatre Workshop in English d’Estudis Anglesos de la UdL.
Finalment, la música tancarà el Primavera de les Arts al juny amb les formacions de la Universitat de Lleida Ensemble (conjunt instrumental) i Unicorn (coral), conferències i altres actuacions.