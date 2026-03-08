FESTES
La Gamverrada més feminista
Tàrrega reivindica el paper de la dona també en la cultura popular. Vuit colles liderades per dones participen en la vuitena edició de la festa organitzada per La Verreta
La cultura popular va omplir ahir a la tarda la plaça de les Nacions Sense Estat i l’antiga estació d’autobusos de Tàrrega amb la celebració de la vuitena edició de la Gamverrada, organitzada per La Verreta de la Guixanet. Es tracta d’una festa feminista i reivindicativa que cada any té lloc en el marc del Dia Internacional de les Dones (8-M) i que dona protagonisme al bestiari popular i als grups liderats per dones. L’objectiu és reivindicar també el paper de la dona dins de la cultura popular catalana.
En aquesta ocasió, van participar vuit colles, entre les quals hi havia noves incorporacions com els Gegants Americanos de Sitges, les Bastoneres de Cornellà o les Bruixes de Ripollet, que es van afegir a colles habituals de la festa com La Mulassa de Vilanova i la Geltrú. Tampoc no van faltar la Miliciana de Cervera, les Gitanes de la Soll, els Diables de BAT amb les diablesses, els Arquets de Tàrrega i els gegants de les escoles de la ciutat així com l’amfitriona, La Verreta. Una altra novetat va ser la participació de la gegantona inclusiva Nona de l’Associació Alba, reforçant el caràcter inclusiu i accessible de la Gamverrada. En total, els grups van reunir un centenar de dones.
La pluja va obligar a adaptar la festa, anul·lant la cercavila pel centre de la ciutat, tot i que es van mantenir els balls de lluïment de les diferents colles als porxos de l’antiga estació d’autobusos. També va tenir lloc la lectura d’un manifest, reforçant el caràcter reivindicatiu i comunitari de la festa, que va continuar a l’Espai MerCAT amb bingo musical, sopar i concert.