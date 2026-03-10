L'ajuntament de Lleida impulsa la segona edició del concurs Palma Produccions Pro 2026 per impulsar el cinema entre els joves
La iniciativa busca promoure el cinema català i la creació audiovisual entre els joves vinculats a la ciutat de Lleida. La productora Octubre Cinema produirà i distribuirà el curtmetratge del guió guanyador
La Palma Produccions Pro 2026 és un concurs de guions de curtmetratges que aquest any, impulsat per l'Ajuntament de Lleida a través del Departament de Joventut, ja té la convocatòria oberta fins al 4 de maig.
S'inclou en el programa HôME i busca impulsar al sector del cinema català amb l'objectiu és fomentar la creació audiovisual entre joves vinculats a Lleida.
El jurat el formaran professionals del sector del cinema i el premi serà la producció del guió del curtmetratge guanyador per la productora Octubre Cinema i la distribució en circuits professionals. Es valoraran aspectes com l'originalitat, la qualitat narrativa, el desenvolupament de personatge, la creativitat i la viabilitat del rodatge considerant les limitacions establertes.
Requisits
Poden participar joves amb vinculació a la ciutat d'entre 18 i 35 anys i pot ser de manera individual o en parella, és totalment gratuït.
Pel que fa a tecnicismes del guió, haurà de ser una obra original escrita en català i ubicada al Centre Històric de Lleida com a única localització.