L'ajuntament de Lleida impulsa la segona edició del concurs Palma Produccions Pro 2026 per impulsar el cinema entre els joves

La iniciativa busca promoure el cinema català i la creació audiovisual entre els joves vinculats a la ciutat de Lleida. La productora Octubre Cinema produirà i distribuirà el curtmetratge del guió guanyador 

Ja es pot participar en el concurs per joves Palma Produccions Pro 2026Ajuntament de Lleida

La Palma Produccions Pro 2026 és un concurs de guions de curtmetratges que aquest any, impulsat per l'Ajuntament de Lleida a través del Departament de Joventut, ja té la convocatòria oberta fins al 4 de maig. 

S'inclou en el programa HôME i busca impulsar al sector del cinema català amb l'objectiu és fomentar la creació audiovisual entre joves vinculats a Lleida.

El jurat el formaran professionals del sector del cinema i el premi serà la producció del guió del curtmetratge guanyador per la productora Octubre Cinema i la distribució en circuits professionals. Es valoraran aspectes com l'originalitat, la qualitat narrativa, el desenvolupament de personatge, la creativitat i la viabilitat del rodatge considerant les limitacions establertes. 

Requisits

Poden participar joves amb vinculació a la ciutat d'entre 18 i 35 anys i pot ser de manera individual o en parella, és totalment gratuït. 

Pel que fa a tecnicismes del guió, haurà de ser una obra original escrita en català i ubicada al Centre Històric de Lleida com a única localització. 

