MÚSICA
La dissenyadora pallaresa Valença Castells, autora del cartell del Femap 2026
La 15 edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap), del 3 de juliol al 23 d’agost, ja té cartell. La proposta triada en el marc de l’habitual concurs de cartells ha estat la titulada La música alimenta l’ànima, de la dissenyadora gràfica Valença Castells, de Vilamolat de Mur (Castell de Mur, Pallars Jussà). L’autora, que ja va guanyar el certamen el 2019, ha tornat a imposar-se amb una obra carregada de simbolisme. La imatge parteix d’un gest senzill i poderós: una llesca de pa que adopta la forma d’una orella. L’aliment quotidià es transforma així en símbol de recepció i sensibilitat. Al seu voltant, les notes musicals prenen forma de formigues que evoquen la manera com la música penetra a poc a poc en els oients i els nodreix per dins. La composició suggereix que, de la mateixa manera que el pa sustenta el cos, la música sosté l’esperit.