MÚSICA
Els Rentadors de Juneda, amb Pastora en la seua gira de 25 anys
Al juliol, també amb Kelly Isaiah, Bru, Gregotechno i Júlia Cruz
L’històric grup barceloní de pop electrònic Pastora serà el cap de cartell de la vuitena edició del festival Els Rentadors de Juneda, que se celebrarà del 2 al 4 de juliol. Nascut el 1996 com una proposta audiovisual dels germans Pauet i Caïm Riba, Pastora es va llançar a l’àmbit musical l’any 2000 amb la incorporació de la cantant i actriu Dolo Beltran. Ara, després de més d’una dècada de silenci discogràfic, tornen en format de duo (Caïm Riba i Dolo Beltran) per celebrar el 25è aniversari d’aquesta formació amb un nou disc de versions i una gira que obriran al maig a l’Strenes de Girona. Els Rentadors de Juneda es convertirà així en un dels primers escenaris pels quals passarà el duo, amb la seua famosa Lola, pioner del que ells mateixos van definir en el seu dia com a pop electrodomèstic, una particular barreja d’electrònica, pop i poesia urbana.
Pastora tancarà la nit del dissabte 4 de juliol del festival, en una vetllada amb les actuacions també de la lleidatana Bru i de Gerard Aledo, exlíder d’Animal, presentant el seu segon disc en solitari.
Els Rentadors arrancaran la nit del dijous 2 de juliol amb la cantautora lleidatana Olga Zoet, el trio de Ponent de folks Silvestres i la presentació del nou projecte musical en solitari del lleidatà d’origen nigerià Kelly Isaiah, Odaro.
La cantautora de Fraga Júlia Cruz obrirà la jornada de divendres 3 de juliol, que comptarà també amb Alosa i la singular proposta Gregotechno, de fusió de cant gregorià i música electrònica. Entrades ja a la venda (18 €, abonament a 45 €).