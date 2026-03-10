MÚSICA
El Festival de Pasqua de Cervera, sense concerts al paranimf
Els despreniments de la cúpula obliguen a buscar escenaris alternatius
Del 26 de març al 4 d’abril, Cervera tornarà a ser la capital de la música clàssica catalana amb la 16a edició del Festival de Pasqua que, per primera vegada en la seua història, no celebrarà cap concert al Paranimf de la Universitat, un dels seus escenaris més emblemàtics. L’espai es va precintar a finals de gener per culpa de despreniments a la cúpula després d’un episodi de fortes pluges i des d’aleshores no s’hi ha celebrat cap acte.
L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que la Generalitat està valorant una “acció preventiva” de desmuntatge d’alguns elements de guix, així com la instal·lació d’una malla a sota de la cúpula. La Paeria ha demanat que aquesta actuació es porti a terme abans de juny per poder recuperar l’activitat a l’estiu. D’aquesta manera, la inauguració del festival es traslladarà a l’església de Santa Maria, mentre que la resta d’actuacions es repartiran entre l’Auditori, la sala de quadres de la Paeria, el Gran Teatre de la Passió i les esglésies de Sant Agustí i Sant Joan.
Programació de proximitat
La cita centra aquest any la seua programació en compositors com Josep Cercós i Pau Casals, així com en l’organista Montserrat Torrent. El recital inaugural anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que estrenarà dos peces que, “encara que no són contemporànies, serà la primera vegada que s’interpretin”, va destacar el director del festival, Jordi Armengol. Es tracta d’un poema per a cambra d’Amadeu Cuscó i una simfonia inèdita de Cercós.
El cant coral, per la seua part, serà el protagonista de la clausura a l’Auditori amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigit per Xavier Puig, interpretant un programa de vuit compositors catalans contemporanis. Prèviament hi haurà una taula redona sobre l’estat actual de la composició coral a Catalunya.
El cicle manté algunes de les propostes habituals, com el concert escolar o les actuacions de proximitat el divendres i el dissabte de Setmana Santa amb dos sessions simultànies. També hi haurà conferències i una exposició sobre Montserrat Torrent. El Festival de Pasqua compta amb un pressupost proper als 85.000 euros. Les entrades es poden comprar anticipadament a la pàgina web o al Museu Comarcal i a taquilla una hora abans de l’inici de cada concert.