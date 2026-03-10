POLÍTICA
Més esforços pel català
El president d’Òmnium valora el 51% d’ús habitual a Lleida. Demana a la Paeria més retolació comercial i disponibilitat per atendre en aquesta llengua
La salut del català a la ciutat de Lleida no és alarmant, però “cal redoblar esforços per garantir els drets lingüístics dels ciutadans i també l’accés al català a les persones que venen de fora”. Així es va manifestar ahir el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, després de reunir-se amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, per valorar les mesures impulsades per la Paeria i el Consorci per a la Normalització Lingüística per incrementar l’ús social del català. Antich va valorar que “a Lleida estem per sobre de la mitjana catalana”, en al·lusió al fet que un 51 per cent dels ciutadans utilitzen de forma habitual el català en el seu dia a dia, molt per sobre del 33 per cent de mitjana a Catalunya. En aquest sentit, Antich va valorar el treball actual de la Paeria per promoure l’ús del català, en àmbits com el laboral i fins i tot l’esportiu, encara que va demanar més esforços en terrenys com el de la retolació comercial, el de la salutació inicial [no canviar al castellà] i el de la disponibilitat a l’hora d’atendre en català.
Així mateix, va alertar que la pròxima regulació d’immigrants al país “farà augmentar també les necessitats i els esforços pel català”, però “instal·lar-se en una sensació de catastrofisme per la llengua no revertirà la situació”.
Dolors Pifarré, presidenta d’Òmnium Lleida-Ponent, va insistir que “la llengua catalana ha de ser necessària i no només un paper o una regulació”. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va recordar que el català també és “motor de cohesió i ascens social”, mentre que la comissionada de la Paeria per a la llengua, Paquita Sanvicén, va remarcar la importància que “ningú canviï al castellà” en les converses.
La censura en la societat actual, a debat a l’IEI
El president d’Òmnium, Xavier Antich, també va participar ahir a l’IEI en un debat sobre la censura en el marc del cicle 50 anys de democràcia?, acompanyat de la presidenta del Pen Català, Laura Huerga. El president de la Diputació, Joan Talarn, que va presentar l’acte, va afirmar que “si la llibertat és real i madura, ha de suportar allò que incomoda i saber conviure amb la crítica”.