MÚSICA
Anglesola acollirà el primer concert immersiu a Ponent en format 8D
El proper 21 de març, l’espai emblemàtic de Cal Marina d’Anglesola, a l’Urgell, acollirà a les 22.30 h el primer concert immersiu en format 8D que se celebra a Ponent, una experiència sonora innovadora que permetrà al públic viure la música des de dins de la interpretació. Aquest tipus d’experiències immersives s’han popularitzat en els últims anys en festivals i esdeveniments culturals d’Europa i grans ciutats, però encara són poc habituals fora dels grans circuits culturals. Propostes basades en so binaural i escolta amb auriculars estan guanyant presència en programacions experimentals per proporcionar una relació molt més directa entre músics i públic.
La cita, organitzada pel pub El Glaçó i Cal Marina, que acaba de tancar com a restaurant, comptarà amb l’actuació de la banda barcelonina Azulceleste, que utilitzarà tecnologia binaural, un sistema que recrea una percepció sonora tridimensional, com si els instruments estiguessin sonant al voltant de l’oient.
La proposta musical del grup Azulcelestre, que fusiona folk amb textures electròniques, combina veu, saxo, contrabaix i piano, amb un repertori especialment adaptat a aquest format. Entrada: 15 € (amb consumició), més una sessió after amb dj locals.