CERTAMEN
La Fundació Sorigué compra obres de set artistes a ARCO
A la fira internacional d’art contemporani, la setmana passada a Madrid
La fira internacional d’art contemporani ARCO, a Madrid, va tancar les portes diumenge de la 45a edició amb un balanç de 95.000 visitants i un impacte econòmic de 195 milions a la capital madrilenya. Bona part d’aquesta repercussió econòmica es deu a la mateixa compravenda d’obres d’art durant les cinc jornades de la fira, en la qual van participar 211 galeries de 30 països. La majoria d’institucions, centres museístics i fundacions culturals del país han reforçat les seues col·leccions a través de les adquisicions portades a terme en el certamen. I entre aquestes, la Fundació Sorigué de Lleida, un nom capital ja en la geografia de l’art contemporani a Espanya. La fundació lleidatana presidida per Ana Vallés va informar de la compra d’obres de set artistes de cinc galeries espanyoles –seleccionades amb la participació dels seus treballadors– que passaran així a engrossir els fons de la seua àmplia col·lecció d’art. Sorigué va triar obres del xilè Adolfo Bimer (1985) i de l’asturià David Martínez Suárez (1984), ambdós representats per la galeria ATM de Gijón; també de l’escultota valenciana Lucía C. Pino, de la galeria catalana Prats Nogueras Blanchard; del britànic Leo Burge (1991) i l’argentí Diego Paonessa (1970), ambdós de la galeria etHall de l’Hospitalet de Llobregat; de l’escultor de Conca Juan Asensio (1959), de la galeria Artnueve de Múrcia; i del de Buenos Aires Miguel Rothshild (1963), de la galeria Jorge López de València.
Val a destacar que la comunitat de Madrid va concedir un dels seus premis ARCO el 2026 a l’artista valencià Luce (1989), que precisament va protagonitzar la tardor passada una de les últimes incorporacions de la col·lecció de la Fundació Sorigué. Luce, que va iniciar la seua trajectòria en el camp del grafiti urbà, explora una altra de les seues iniciatives que ja són un dels senyals d’identitat: les intervencions en tendals de locals abandonats.
Sorigué va adquirir a la Barcelona Gallery Weekend la peça Toldo masías i a ARCO la comunitat madrilenya va comprar les fotografies Toldo Cruces Almería (2024). El ministeri de Cultura i el Centre d’Art Reina Sofia també van ser protagonistes, amb compres per més de 400.000 euros.
La galeria Mayoral va vendre una obra de Chillida per 1,9 milions
La galeria Mayoral de Barcelona, fundada el 1989 pel lleidatà Manel Mayoral, va vendre a ARCO la segona peça més cara de la passada edició. Es tracta d’una espectacular escultura en formigó de l’artista donostiarra Eduardo Chillida (1924-2002), Leku III, que es va comprar per 1,9 milions d’euros. ARCO va informar que la Fundació María Cristina Masaveu Peterson –fundada el 2006 per aquesta empresària i filantropa asturiana uns mesos abans de la seua mort, als 69 anys– va adquirir aquesta obra, a part de tretze artistes més com Susana Solano, Darío Villalba o Nuno Nunes Ferreira. Això sí, la peça amb el preu més alt a la venda a la fira internacional madrilenya multiplicava per dos el de l’escultura de Chillida. Es tractava d’un oli del pintor madrileny Juan Gris (1887-1927) titulat Racimo de uvas, amb un preu que superava els 4 milions.