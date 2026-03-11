MÚSICA
El Garito Fest, primer festival de cultura urbana de Lleida
El 18 d’abril a La Boîte, amb 4 actuacions de rap i hip-hop. Elena i Neber, de Lleida, Chelico de Fraga i el madrileny Sosad
La productora audiovisual i estudi musical lleidatà El Garito, fundat per Marc Gómez, fa un pas més en la seua aposta per la cultura urbana amb la creació d’El Garito Fest, un nou festival que naix des de la base de l’escena independent i amb vocació de convertir-se en un punt de trobada clau per al rap i la música urbana a la capital del Segrià. La sala La Boîte acollirà així el proper 18 d’abril (21.00 h) aquest primer festival de Lleida de cultura urbana, impulsat des de l’escena independent.
El cartell d’aquesta primera edició comptarà amb quatre artistes que representen diferents etapes i projeccions dins d’aquest gènere musical. Elena (Lleida, 22 anys) és una de les artistes emergents més destacades de l’escena urbana lleidatana. En només tres anys de trajectòria ha aconseguit consolidar-se gràcies a una aposta ferma per la qualitat musical i audiovisual.
El seu àlbum Sonder i temes com Elenaland i Nena Catalana van marcar un punt d’inflexió a la ciutat, destacant per produccions i videoclips que van elevar el nivell de l’escena local.
Després d’una etapa d’experimentació dins del so urbà, actualment es troba enfocada en un nou projecte de hip-hop amb què obrirà una nova fase en la seua carrera.
Neber (26 anys), nascut a Alacant i establert a Lleida des de jove, porta més de deu anys vinculat a la cultura hip-hop. Reconegut a nivell nacional per la seua trajectòria en batalles de freestyle, ara torna després de tres anys amb Nunca es tarde, un àlbum d’onze temes amb què reafirma la seua identitat dins del hip-hop més pur. La vetllada comptarà també amb l’artista de Fraga Chelico i la seua fusió innovadora de techno i rap. El seu èxit Sin ti es va viralitzar a TikTok i actualment supera els 2 milions de reproduccions a Spotify.
Finalment, el madrileny Sosad posarà el colofó al festival. Amb èxits com Cuando acabe la noche i Tentaciones, acumula milions de reproduccions i compta amb temes que superen els 10 milions de streams a Spotify. Entrada: 15 euros, ja a la venda.