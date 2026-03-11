Nou disc del reconegut guitarrista lleidatà José Antonio Chic
Amb composicions del mestre Emili Pujol i l’obra original 'El lenguaje del río'
El reconegut guitarrista, compositor i director lleidatà José Antonio Chic va anunciar ahir el llançament oficial de Tesoros de la guitarra clásica, Vol. 3. Aquesta nova entrega, amb composicions del mestre Emili Pujol i l’obra original El lenguaje del río, ja es troba disponible a plataformes com per exemple Spotify, Apple Music i Amazon, consolidant una sèrie discogràfica que s’ha convertit en un referent per als amants d’aquest instrument.