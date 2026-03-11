SEGRE

Nou disc del reconegut guitarrista lleidatà José Antonio Chic

Amb composicions del mestre Emili Pujol i l’obra original 'El lenguaje del río'

El guitarrista lleidatà José Antonio Chic llança el tercer volum de ‘Tesoros de la guitarra clásica’.

El guitarrista lleidatà José Antonio Chic llança el tercer volum de ‘Tesoros de la guitarra clásica’.Marina Egea

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El reconegut guitarrista, compositor i director lleidatà José Antonio Chic va anunciar ahir el llançament oficial de Tesoros de la guitarra clásica, Vol. 3. Aquesta nova entrega, amb composicions del mestre Emili Pujol i l’obra original El lenguaje del río, ja es troba disponible a plataformes com per exemple Spotify, Apple Music i Amazon, consolidant una sèrie discogràfica que s’ha convertit en un referent per als amants d’aquest instrument.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking