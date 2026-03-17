El conseller Vila demana un esforç als municipis per impulsar el català
Presenta a Lleida una guia per elaborar plans locals que reforcin la llengua
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va elegir ahir Lleida com a primera parada de la seua ruta per Catalunya per presentar a representants de més de seixanta municipis de Ponent la nova guia per elaborar plans locals d’impuls al català i una quarantena de propostes per fer créixer l’ús de la llengua des dels ajuntaments.
“El català és cosa de tots”, va recordar ahir citant un vell lema el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. “I també de totes les administracions públiques”, va afegir. Com que l’administració més pròxima als ciutadans és la municipal, Vila va començar a Lleida una gira per Catalunya per fer una crida als ajuntaments perquè se sumin a l’acció per la llengua. La primera parada, al Teatre de la Llotja, va reunir uns 65 representants de corporacions municipals i de política lingüística de Ponent, que va exhortar a actuar “perquè el futur del català es construeix entre tots”.
La cita va servir per presentar una guia per poder elaborar plans locals d’impuls al català i un compendi de 40 propostes de tot tipus per passar a l’acció en política lingüística municipal. El conseller va voler subratllar el paper central dels ajuntaments en la revitalització de l’ús social del català: “Els municipis són l’administració més pròxima als ciutadans i té una capacitat d’incidència enorme. La llengua necessita una política lingüística municipal activa, que vetlli per l’ús del català als equipaments municipals i en tots els àmbits de la seua competència, per això posem a la seua disposició eines concretes i demanem que se les facin seues”.
La guia inclou orientacions detallades per elaborar un pla local d’impuls del català, amb una plantilla per facilitar la redacció, models de criteris d’ús lingüístic per fomentar el català en l’activitat interna dels ajuntaments i models de clàusules per a contractes i subvencions. Entre les 40 propostes d’acció, n’hi ha d’orientades al teixit econòmic (plans de gestió lingüística en empreses i comerços, formació per a establiments...) o a la comunitat (creació de punts d’aprenentatge informal del català en equipaments municipals, la presència del català en l’oferta cultural i esportiva o la seua consolidació en les activitats dirigides a nens, adolescents i joves).
Durant l’acte es va valorar que Ponent se situa just per sobre de la mitjana catalana en coneixements i ús del català (51,1%) –com va informar SEGRE diumenge passat–, malgrat que entre 2018 i 2023 (l’enquesta més recent), l’ús habitual va baixar gairebé 6 punts, en paral·lel a l’augment de la població nascuda a l’estranger, que representa el 22,8% del total, el segon percentatge més alt de Catalunya.
Vila, que durant la seua estada a Lleida també va visitar la UdL, la Diputació i el Grup SEGRE, va destacar i va agrair que “Lleida és un municipi actiu per la llengua, amb un pla de foment que ens ha fet avançar”. En aquest sentit, l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va obrir la jornada, va reafirmar el compromís de la Paeria amb la llengua, que “és essencial com a eina de cohesió i com a ascensor social”.