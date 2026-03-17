Molta ‘batalla’ i poca guerra
El film de Paul Thomas Anderson s’emporta 6 premis, entre els quals millor pel·lícula i millor direcció. La gala, de les menys reivindicatives malgrat la situació mundial
Wintour i Hathaway van fer referència a 'El diablo viste de Prada'.
Part de l'equip de 'Sirat' en una festa posterior a la gala.
Priyanka Chopra al costat de Javier Bardem, el més crític.
Rei Ami, EJAE i Audrey Nuna van cantar 'Golden', Oscar a la millor cançó per 'Las guerreras K-pop'.
El director i guionista Paul Thomas Anderson agraeix l'Oscar a millor pel·lícula per 'Una batalla tras otra', gran triomfadora de la nit a l'aconseguir 6 estatuetes, amb l'elenc del film darrere.
L'Oscar a millor pel·lícula, de la mà de McGregor i Kidman.
La millor actriu, Jessie Buckley ('Hamnet'), amb el millor actor, Michael B. Jordan ('Sinners').
El presentador i còmic Conan O'Brien va repetir com a conductor i 'showman' de la gala.
Una batalla tras otra, la pel·lícula dirigida per Paul Thomas Anderson, va ser ahir a la matinada la gran triomfadora en la 98a edició dels premis Oscars a l’aconseguir sis premis, incloent millor pel·lícula i millor direcció. Protagonitzada per Leonardo DiCaprio, la cinta partia com a favorita amb 13 nominacions i va complir amb els pronòstics, al guanyar Oscars a millor guió adaptat, millor muntatge, millor actor de repartiment (Sean Penn) i va ser a més la primera a guanyar en el nou apartat millor càsting. Es tracta d’una comèdia dramàtica que tracta la immigració i el supremacisme blanc, qüestions de rabiosa actualitat als Estats Units.
L’altra gran favorita, Los pecadores (Sinners), que partia com la cinta més nominada de la història dels premis amb 16 candidatures, va ser també una altra gran triomfadora amb quatre estatuetes. El film també es va alçar amb l’Oscar a millor actor per a Michael B. Jordan, millor banda sonora, millor guió original i millor fotografia –una categoria que, per primera vegada, va premiar una dona: Autumn Durald–.
L’Oscar a la millor actriu protagonista va ser per a Jessie Buckley pel seu treball a Hamnet, dirigit per Chloé Zhao i centrat en l’esposa de William Shakespeare.
Per la seua part, Amy Madigan va aconseguir el premi a la millor actriu de repartiment per la seua interpretació al film de terror Weapons.
Entre les altres premiades de la nit, van destacar l’adaptació de Guillermo del Toro del clàssic Frankenstein, que es va emportar millor maquillatge i perruqueria, millor vestidor, i millor disseny de producció.
Un empat històric
Un dels moments més curiosos de la gala es va viure en l’entrega del premi al millor curtmetratge de ficció, on hi va haver un empat, una cosa que només s’havia produït en sis ocasions en la història dels premis. El guardó va ser per a Dos personas intercambiando saliva i Los cantores rusos.
D’altra banda, l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació se’l va endur el fenomen de Netflix Las guerreras K-pop, que també va guanyar millor cançó original pel tema Golden –les cantants del qual el van interpretar en directe durant la gala–, mentre que la millor pel·lícula documental va coronar Mr. Nobody Against Putin, de David Borenstein i Pavel Ilyich Talankin. El presentador i còmic Conan O’Brien va exercir com a mestre de cerimònies de la gala per segon any consecutiu i va fer una picada d’ullet al castellà en el seu monòleg d’obertura, saludant els espectadors hispanoparlants d’arreu del món. L’actuació musical de Barbra Streisand, en homenatge al seu company Robert Redford, va ser un dels moments més emocionants d’una gala que va destacar per una absència de crítiques a la conflictiva situació global i a la polèmica gestió de l’administració Trump.
‘Sirat’, a casa amb les mans buides i Laxe aplaudeix els guanyadors
Valor sentimental, cinta noruega dirigida per Joachim Trier, es va alçar amb l’Oscar a la millor pel·lícula internacional, una categoria en la qual també estava nominada Sirat, cinta d’Oliver Laxe (amb el productor de Bellpuig Xavi Font), que també competia per l’Òscar a millor so i que finalment va ser per a F1: La película. Laxe va aplaudir la victòria de Trier i va assegurar que “me n’alegro molt per ell. És un home exquisit, un gran cineasta i s’ho mereix”, va dir. Així mateix, el gallec va explicar que, del seu pas pels premis de l’Acadèmia de Hollywood, s’emportava “més confiança” i va mostrar el seu va basar al “no a la guerra” que va reivindicar Javier Bardem.
Javier Bardem, amb Palestina i contra la guerra
L’actor Javier Bardem es va pronunciar a favor d’una “Palestina lliure” i va llançar un rotund “no a la guerra” al presentar l’apartat millor pel·lícula internacional acompanyat per l’actriu Priyanka Chopra. L’actor va portar el mateix adhesiu reivindicatiu que va utilitzar el 2003 per la guerra de l’Iraq i va dir que l’actual conflicte a l’Orient Mitjà està “basat en mentides”.