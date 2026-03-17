La Seu Vella, a examen
La UdL obre demà el nou congrés sobre el Turó de Lleida, 35 anys després del que es va celebrar el 1991. Tres jornades amb especialistes de tots els àmbits
Trenta-cinc anys després del primer Congrés de la Seu Vella, la sala de la Canonja del monument acollirà des de demà i fins divendres una segona edició sota el títol Mirades interdisciplinàries sobre el Turó de la Seu Vella. La cita acadèmica reunirà especialistes de diferents àmbits –història, història de l’art, arqueologia, arquitectura, gestió patrimonial, didàctica i noves tecnologies aplicades al patrimoni– per reflexionar sobre el present i el futur del conjunt monumental.
Organitzat per la Càtedra Turó de la Seu Vella de la Universitat de Lleida (UdL), la trobada “pretén promoure una visió integral del conjunt que inclogui no només l’àmbit historicoartístic, sinó també la gestió, la didàctica, el turisme, la museïtzació i la relació amb la ciutat i la societat contemporània i, alhora, reforçar-ne el paper com a referent patrimonial i identitari de Lleida i del conjunt de Catalunya”, van explicar ahir des de l’organització en un comunicat. Aquesta nova edició “amplia la mirada més enllà de la catedral i posa l’accent en la globalitat del Turó, incloent també el Castell del Rei, les muralles i baluards, els pous de gel i altres elements que configuren aquest conjunt com a espai de memòria i identitat col·lectiva”, van afegir.
Tots aquests elements seran abordats en una quinzena de conferències; les principals aniran a càrrec d’Eduard Carrero (Universitat Autònoma de Barcelona), Francesc Fité (UdL) i Cristina Yáñez Aldecoa (Universitat d’Andorra). Les tres intenses jornades es desenvoluparan amb ponències durant els matins i diverses comunicacions a la tarda.
Exposició fotogràfica amb una mirada artística al patrimoni
A més de les sessions acadèmiques, el congrés inclourà l’exposició El cos en trànsit. Cartografies sensibles del patrimoni, una intervenció fotogràfica instal·lada a l’exterior, que inaugurarà avui dimarts (16.30 h) la fotògrafa Mariona Roure i que es podrà veure fins al maig. Es tracta de dotze imatges de gran format, en el marc d’un projecte que “posa en diàleg patrimoni, ciutat, art i cultura, convidant a repensar la relació entre ciutadans i espais patrimonials a través de la fotografia i la intervenció artística”, segons afirma Roure.