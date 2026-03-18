LITERATURA
El poeta de Guissona Jordi Pàmias, Premi Sikarra 2026
La Fundació Cases i Llebot i l’Espitllera en destaquen l’esperit comarcal de l’obra
El Premi Sikarra, que atorguen la Fundació Jordi Cases i Llebot i l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs, ha recaigut aquest any en el poeta i escriptor de Guissona Jordi Pàmias. Ambdós entitats van definir Pàmias com “una persona que ha contribuït i contribueix de forma exemplar a la divulgació, l’estudi, la projecció, la justícia i la cohesió social de la Segarra”.
El poeta va explicar a SEGRE que havia rebut la notícia “com una agradable sorpresa” que li fa estar “molt afalagat i agraït a la Segarra”. Pàmias va destacar el vincle de la seua lírica amb Guissona “on vaig descobrir la comarca fent caminades cada matí pels afores”, així com amb el paisatge segarrenc, del qual va subratllar “l’aparent simplicitat i la gran bellesa”.
Trajectòria
Nascut a Guissona el 1938, Jordi Pàmias va publicar el seu primer poemari, La meva casa, el 1969 i des d’aleshores ha publicat una trentena de llibres. Encara que ha conreat majoritàriament el gènere poètic, també ha fet incursions en el teatre, l’assaig i la novel·la, en la qual es va estrenar l’any passat amb La claror de la neu.
El Sikarra s’uneix a altres reconeixements que ha rebut el poeta, com la Creu de Sant Jordi l’any 1999, o el Premi Nacional de Cultura, el 2018.
El lliurament del guardó, que arriba a la 15a edició, se celebrarà el dissabte 21 de març a les 18.30 hores a l’Ateneu de Guissona. La cerimònia, oberta al públic, comptarà amb l’actuació de la soprano Soraya Sánchez Redondo.
Quinze anys premiant la Segarra
El Premi Sikarra commemora enguany el seu 15 aniversari com a convocatòria comarcal distingint persones i col·lectius que han treballat a favor de la Segarra. Es va instaurar el 2012 i des d’aleshores ha estat concedit a figures com Armand Forcat, Rosa Fabregat, Josep Guitart i a entitats com Seny Major de Cervera, la cooperativa L’Olivera, la revista La Segarra o l’Associació Cultural La Marinada de Sant Guim de la Plana. Deu el nom a la moneda Sikarra, testimoni escrit més antic del topònim comarcal.