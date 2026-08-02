Els Bombers treballen per confinar l’incendi de Vilaller
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge per confinar l’incendi de Senet, en el municipi de Vilaller, i evitar que faci carreres topogràfiques que podrien activar pirocúmuls amb capacitat de llançar focs secundaris.
En concret, treballa amb cinc mitjans aeris, el Grup d’Actuacions Forestals (Graf) i l’Equip de Prevenció Activa Forestal (Epaf), encara que ha subratllat que la capacitat de treball terrestre "és molt limitada", informa el cos en un apunt en X recollit per Europa Press.
Actualment, el foc es troba en barrancs amb molt pendent i alt risc de rodolaments, i els Bombers mantenen l’estratègia de confinar-lo en els eixos de contenció determinats.