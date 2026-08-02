CICLE
Vallbona, destinació musical imprescindible
Arranca una nova edició de La Pedra Parla al monestir amb tres concerts programats. Jornada inaugural a càrrec del pianista Marc Heredia i del conjunt vocal Qvinta Essençia
El cicle La Pedra Parla va arrancar ahir amb un èxit rotund al monestir de Vallbona de les Monges, el claustre del qual va acollir dos concerts que van penjar el cartell de complet dies abans: 150 i 180 espectadors, respectivament. L’organització va celebrar l’excel·lent resposta d’aquesta 11 edició i va destacar la gran connexió entre la música i el patrimoni. El director artístic, Jordi Domènech, va subratllar que “La Pedra Parla s’ha convertit ja en un autèntic pelegrinatge estiuenc obligat per a moltes persones que repeteixen cada any l’experiència.”
El primer concert va anar a càrrec del pianista Marc Heredia, que va presentar Regards. De Bach a Messiaen: la mirada del sagrat, un recital de gran carrega espiritual, pensat com un viatge per tres segles de música europea que va conjugar la mirada d’oració de Bach, la mirada de Déu de Messiaen, la contemplació de la bellesa en Mozart i la mística de Liszt. El programa va incloure des de la Partita en do menor, BWV 826 fins a fragments dels Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, a més de transcripcions de Bach-Busoni, l’Ave verum corpus de Mozart en versió de Liszt i les Dues llegendes del compositor hongarès.
Després del tancament d’aquesta programació, hi havia previst el concert de la nit en el qual el conjunt vocal Qvinta Essençia, integrat per Èlia Casanova, Hugo Bolívar, Albert Riera i Pablo Acosta, havia d’interpretar El sentir de mi sentido, un programa centrat en la música i la poesia amorosa del Segle d’Or. La selecció recuperava polifonia renaixentista hispànica amb obres d’autors com Pedro Guerrero, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Juan Vásquez i Ginés de Morata, en un repertori que posava de relleu la unió entre paraula i música al segle XVI. El cicle acabarà avui amb l’actuació de Lina Tur Bonet i MUSIca ALcheMIca, que interpretaran concerts per a violí de Vivaldi, amb especial protagonisme de Les quatre estacions.