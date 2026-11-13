ART
Premi del MACBA, amb segell Sorigué
Per una exposició de les valencianes Patricia Gómez i María Jesús González. Amb obra de la fundació lleidatana
Les artistes Patricia Gómez i María Jesús González (València, 1978) van guanyar aquesta setmana la segona edició del Premi Fundació MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) per l’exposició Espejo del mundo, exhibida entre el 12 de juny i l’1 de novembre al museu Helga de Alvear de Càceres. La Fundació Sorigué de Lleida va prestar per a l’ocasió una de les obres principals de la mostra, precisament la que li donava títol, ja que les dos artistes formen part de la col·lecció pròpia de l’entitat lleidatana. El premi de la Fundació MACBA és un guardó biennal d’art contemporani, un dels de més dotació econòmica d’Espanya (50.000 euros), que té com a objectiu distingir i visibilitzar el treball dels artistes de les arts visuals en l’àmbit espanyol.
El projecte guardonat, fruit d’una investigació iniciada el 2017, recupera les empremtes de l’antic Hospital Psiquiátrico Padre Jofré de Bétera i de l’antiga presó de Càceres per donar veu a persones anònimes que van quedar als marges de la societat. A través de fotografies, vídeos, documents i arrencaments murals efectuats amb la tècnica del strappo, les dos artistes van reflexionar sobre l’exclusió, la memòria col·lectiva i la història recent. El jurat va valorar que el projecte converteixi la investigació sobre la memòria i els drets humans en una pràctica artística “rigorosa, innovadora i interdisciplinària”.
La relació de la Fundació Sorigué amb les dos artistes valencianes ve de lluny, ja que van entrar a la col·lecció d’art el 2015, com a part del compromís de la fundació per impulsar i acompanyar el talent artístic, una línia que manté des dels seus inicis.
La instal·lació Espejo del mundo, que encapçala l’exposició premiada pel MACBA, es va exhibir el passat 16 de maig a la Fundació Sorigué en el marc de les activitats de la Nit dels Museus de Lleida, precisament uns dies abans de viatjar al museu Helga de Alvear de Càceres. Una altra instal·lació de Patricia Gómez i María Jesús González, titulada De Re Muraria. Los tiempos del color, s’exhibeix en l’actualitat a Lleida a l’exposició ARCO a la Fundació Sorigué, amb una àmplia selecció d’obres adquirides al llarg dels anys a la fira ARCO de Madrid i que es pot visitar fins al febrer.