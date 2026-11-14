MÚSICA
Donen documentació d’un segle d’activitats musicals a Lleida
A l’Arxiu Municipal, de Lluís Marc Herrera
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el catedràtic de Secundària i historiador Lluís Marc Herrera van firmar ahir la donació a l’Arxiu Municipal de Lleida d’un fons de temàtica musical que contribuirà a preservar una part de la memòria musical de Lleida, des de finals del segle XIX fins a inicis del XXI. L’Arxiu s’encarregarà de classificar, descriure i digitalitzar aquest fons per posar-lo a l’abast de la ciutadania. El conjunt documental està integrat per deu caixes amb partitures, programes de concerts, correspondència, fotografies, documentació administrativa, cartells i altres testimonis relacionats amb entitats, agrupacions, músics i activitats musicals de la capital del Segrià.
Entre els documents hi ha testimonis vinculats a entitats emblemàtiques com la Societat Coral La Alegria, La Paloma, La Violeta, l’Orfeó Lleidatà, la Unió Musical, l’Orquestra Filharmònica de Lleida, l’Associació de Música de Lleida, la Coral Sícoris i la Acadèmia Ricard Viñes. També incorpora documentació relacionada amb figures destacades de la música vinculades a Lleida, com Ricard Viñes, Enric Granados, Cosme Ribera, Emili Pujol, Julià Carbonell, Ramon Currià, Víctor Mateu i Teresina Jordà.
Es tracta d’un fons excepcional de gran interès per a l’estudi de la història cultural de Lleida, especialment en referència a l’associacionisme musical, les agrupacions corals i instrumentals, l’ensenyament de la música i la programació cultural de la ciutat. Lluís Marc Herrera ha impartit classes des de Secundària a la universitat, passant per escoles de música i conservatoris. També ha escrit diverses publicacions i ha col·laborat amb revistes especialitzades en didàctica musical.